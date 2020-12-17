تامر حسني مفاجأة الافتتاح في مونديال اليد

وتم إسناد حفل الافتتاح لشركة كندية عالمية متخصصة للإشراف عليه وتجهيزه.





ومن جانبه أكد الكابتن خالد فتحي نائب مدير البطولة أن المونديال سيقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا التي تضرب العالم، ولذلك سيتم تطبيق أعلى الدرجات الاحترازية الطبية لضمان مونديال آمن للجميع.





وأوضح نائب مدير البطولة أنه حتي الآن تم الاتفاق علي حضور جماهيري بنسبة 30 بالمائة من سعة الصالات، وأنه سيتم طرح التذاكر الأسبوع المقبل للبيع.