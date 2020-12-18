الأحد ... تطبيقية حلوان تنظم مؤتمر "رؤى مصرية صينية"

تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المؤتمر الدولي السادس للكلية تحت "الفنون التطبيقية.. رؤى مصرية صينية" وبرعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والأستاذة الدكتورة علا هاشم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وذلك بمشاركة مركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان والجامعة المصرية الصينية وجامعة Shanxi University of Finance and Economics بالصين.





وصرح مصدر مسؤل بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ان المؤتمر يهدف إلي تعزيز التواصل بين الخبرات الأكاديمية والصناعية وتسويق البحوث العلمية التطبيقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ودول العالم ، ومناقشة دور البحث العلمي في دعم القضايا التنموية ، وإلقاء الضوء على مجالات التعاون بين البلدين للإستفادة من خبرات كل منهم في مجالات الفنون التطبيقية، وفتح آفاق جديدة للاسواق المشتركة العالمية، ووضع خطط مشتركة لتحسين المنتج التطبيقي وتأكيد هويته.













وتعقد فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة صباحا يومي 20 - 21 ديسمبر 2020 بمقر كلية الفنون التطبيقية 5 شارع أحمد زويل الأورمان الجيزة .













وقد أعلنت إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان نتائج مسابقة المعلومات العامة ، المقامة برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





أقيمت المسابقة بهدف صقل المعلومات العامة لدى الطلاب، ليكون الطالب على قدر كبير من الثقافة والاطلاع وهو مايفيده ويفيد المجتمع بشكل عام ، وقد شارك في المسابقة مختلف كليات الجامعة.





وجاءت نتائج المسابقة كالآتي :

أولا:الجماعي:

فازت كلية التمريض بالمركز الأول ، وتكون الفريق من كل من الطلاب أحمد السيد أحمد ، فهمي سلامة فمي ، كريم عبد الحليم.

وجاء المركز الثاني من نصيب كلية الطب وتكون الفريق من الطلاب ياسمين ياسر فوزي، مصطفى عبد السميع، محمد بكري عثمان.

وحصلت كلية الصيدلة على المركز الثالث وتكون الفريق من عبد الرحمن مصطفى، عبد الرحمن سعيد، مجدي سعيد أحمد.

وجاءت نتائج الفردي كالآتي :

المركز الأول مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآداب.

المركز الثاني أحمد السيد أحمد كلية التمريض.

المركز الثالث فهمي سلامة فهمي كلية التمريض.

المركز الرابع هبة الله سعد كلية الحقوق.

المركز الخامس فاطمة حسين خليل كلية الآداب.

المركز السادس عبد الرحمن مصطفى السيد كلية الصيدلة





وقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور عصام محمود أحمد الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب.



