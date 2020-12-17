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تعليم

وزير التعليم: 96% من طلاب اولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان بنجاح اليوم

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حصاد اليوم الثالث من الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي .

قال وزير التربية والتعليم : الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الاول الثانوي أكدت أن؜ نسبة حضور طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان اليوم بلغت ٩٦٪ من إجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا بنجاح على منصة الامتحان اليوم لاداء امتحانات المواد المتاحة كانت كالتالي :

الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالب
الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالب
الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالب
اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالب 
اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالب
اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالب
اللغة الايطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالب
اللغة الاسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالب
اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالب

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : إن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح  على منصة الامتحان بلغت ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان إلكتروني ، وذلك  رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.

وكان قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحانات التدريبية في مادتي الرياضيات (لمدة 3 ساعات)، واللغة الأجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).
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