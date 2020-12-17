وزير التعليم: 96% من طلاب اولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان بنجاح اليوم





قال وزير التربية والتعليم : الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الاول الثانوي أكدت أن ؜ نسبة حضور طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان اليوم بلغت ٩٦٪ من إجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.





اقرأ ايضا |









وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا بنجاح على منصة الامتحان اليوم لاداء امتحانات المواد المتاحة كانت كالتالي :





الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالب

الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالب

الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالب

اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالب

اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالب

اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالب

اللغة الايطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالب

اللغة الاسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالب

اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالب





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : إن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح على منصة الامتحان بلغت ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان إلكتروني ، وذلك رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.





وكان قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحانات التدريبية في مادتي الرياضيات (لمدة 3 ساعات)، واللغة الأجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حصاد اليوم الثالث من الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي .