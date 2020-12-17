وزير التعليم: 96% من طلاب اولى ثانوي دخلوا على منصة الامتحان بنجاح اليوم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حصاد اليوم الثالث من الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي .
قال وزير التربية والتعليم : الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الاول الثانوي أكدت أن نسبة حضور طلاب اولى ثانوي على منصة الامتحان اليوم بلغت ٩٦٪ من إجمالي عدد طلاب اولى ثانوي البالغ عددهم ٦٥٣ ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
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وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعداد الطلاب الذين دخلوا بنجاح على منصة الامتحان اليوم لاداء امتحانات المواد المتاحة كانت كالتالي :
الرياضيات = ٥٦٩،٣٤٢ طالب
الرياضيات (لغة انجليزية) =٥٧،٧٩٢ طالب
الرياضيات (لغة فرنسية) = ١،٨٦٧ طالب
اللغة الفرنسية (لغة ثانية) = ٤٧٨،٦٥٨ طالب
اللغة الانجليزية (لغة ثانية) = ١،٨٩٧ طالب
اللغة الالمانية (لغة ثانية) = ١٠٢،١٩٥ طالب
اللغة الايطالية (لغة ثانية) = ٤٠،٩٠٨ طالب
اللغة الاسبانية (لغة ثانية) = ٥،١٣٢ طالب
اللغة الصينية (لغة ثانية) = ٨٣ طالب
وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : إن مجموع الامتحانات التي تم تسليمها بنجاح على منصة الامتحان بلغت ١،٢٥٧،٨٧٤ امتحان إلكتروني ، وذلك رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.
وكان قد أدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحانات التدريبية في مادتي الرياضيات (لمدة 3 ساعات)، واللغة الأجنبية الثانية ( لمدة ساعة ونصف).