للحماية من كورونا .. متى يجب التبديل إلى قناع جديد؟

ما هو عمر قناع الوجه ؟ في حين أن كل نوع من أنواع أقنعة الوجه - الجراحي ، N95 والقماش له فتره خاصة به.





وقد أثار الاعتماد على أقنعة الوجه بسبب جائحة كورونا المستمرة العديد من المخاوف، وأكثرها شيوعًا هو متى يجب عليك ذلك، استبدل قناعك، ومتى يجب عليك التخلص منه.





يمكن استخدام الأنواع الثلاثة من الأقنعة المتوفرة في السوق - N95 والجراحية والقماش - لفترات مختلفة، ولكن بعض العلامات الشائعة التي يقترح الأطباء وخبراء الصناعة عليك البحث عنها هي التحقق مما إذا كانت فضفاضة أو رطبة أو القماش متهك.





يقول الأطباء أيضًا أن أقنعة N95 هي الأفضل للحماية ، ولكن إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش، فتأكد من أنه مكون من ثلاث طبقات.



