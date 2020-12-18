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مرأة

للحماية من كورونا .. متى يجب التبديل إلى قناع جديد؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
قناع الوجه
قناع الوجه
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حياة عبد العزيز
ما هو عمر قناع الوجه؟ في حين أن كل نوع من أنواع أقنعة الوجه - الجراحي ، N95 والقماش له فتره خاصة به.

وقد أثار الاعتماد على أقنعة الوجه بسبب جائحة كورونا المستمرة العديد من المخاوف، وأكثرها شيوعًا هو متى يجب عليك ذلك، استبدل قناعك، ومتى يجب عليك التخلص منه.

يمكن استخدام الأنواع الثلاثة من الأقنعة المتوفرة في السوق - N95 والجراحية والقماش - لفترات مختلفة، ولكن بعض العلامات الشائعة التي يقترح الأطباء وخبراء الصناعة عليك البحث عنها هي التحقق مما إذا كانت فضفاضة أو رطبة أو القماش متهك.

يقول الأطباء أيضًا أن أقنعة N95 هي الأفضل للحماية ، ولكن إذا كنت ترتدي قناعًا من القماش، فتأكد من أنه مكون من ثلاث طبقات.

وحسب موقع "timesofindia"، إذا كان قناعك مرتخيًا وممزقًا ورطبًا وظهور الضباب فوق نظارتك، فقد حان الوقت لاستبداله.

وكشف الدكتور آرفيند كومار، رئيس معهد جراحة الصدر وجراحة أورام الصدر وزرع الرئة،  بعض الشروط التي تنطبق على الفئات الثلاث للأقنعة.

وتابع الغرض من القناع هو أن يمر كل الهواء الذي نستنشقه من خلاله، إذا كان قناعك مرتخيًا، أو لا يغطي أنفك وفمك بالكامل، فلا فائدة منه، لأن 50٪ من الهواء الذي تستنشقه لا يتم ترشيحه، لذا إذا كان قناعك غير مناسب ، فقم بتغييره. تأتي بعض الأقنعة مع مشابك للأنف ، مما يضمن ملاءمتها بشكل مريح حول الأنف. 

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وهناك حيلة بسيطة للتحقق من انتهاء حياة هذا القناع وهي معرفة ما إذا كان ارتدائه يؤدي إلى تشوش نظارتك، إذا كان هناك ضباب، فأنت تستنشق حول القناع ويجب عليك تغييره، عندما يتمزق قناع N95 ، رطبة أو تالفة ، يجب تغييرها، كما يجب عدم استخدام الأقنعة الجراحية لأكثر من أربع إلى ست ساعات "
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