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رياضة

محمد أبو النصر: طموحات الأهلي كبيرة في دوري المرتبط

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي الفريق حقق فوزا مهما على حساب نظيره الزمالك، في الدور ربع النهائي من دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدا أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية واستحق الفوز.

وقال أن الأهلي واجه خصما يملك عناصر مميزة، وفي المقابل نجح لاعبو الفريق في تحويل التأخر إلى فوز مستحق، من خلال التعليمات الفنية للكابتن أشرف توفيق المدير الفني.

وشدد أبو النصر على أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق اللقب، ليكون ذلك دفعة قوية من أجل المنافسة على الفوز بكل الألقاب خلال الموسم الحالي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الزمالك بنتيجة ٢١-١٣، واستمر تقدم المنافس في الفترة الثانية بنتيجة ٣٦-٢٩.

وشهدت الفترة الثالثة صحوة كبيرة للاعبي الأهلي، لتنتهي بتقدم الفريق بنتيجة ٦٠-٥٢، واستمر تألق لاعبي الفريق خاصة إيهاب أمين وعمرو الجندي وأليكس يونج ومحمد أبو النصر ومودي الجارحي وإبراهيم الجمال، لتنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوز الفريق بنتيجة ٩١-٦٨.

وكان فريق ١٦ سنة لكرة السلة بالنادي قد حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة ٨٠-٥١، في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الدور من دوري المرتبط.

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