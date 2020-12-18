تعرف على فوائد الخبيزة الخضراء

قدم الدكتور أبو أسامة العراقى ؛ خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الخبيزة الخضراء.
فوائد الخبيزة..
١-تستعمل لألام اللوزتين والرشح (منقوع ) للغرغرة والشرب
٢-تعالج امراض الفم (القلاع ) والتهابات الحنجرة
٣-تعالج امراض الصدر والسعال مقشع وتزيل البلغم
٤-تزيل التهابات القصبات الهوائية وتعالج نوبات الربو
٥-مدر للبول وتفتت الحصى والرمل
٦-ملين واوراقها تعالج القروح في الأمعاء والشرج
٧-ورق الخبيزة يمنع الالتهابات الجلدية والميكروبية
٨-يخفف ويلطف أمراض وألام البطن والمغص
٩-تعالج اعتلال المزاج وتهدئ الأعصاب
١٠-ملطف للحساسية الجلدية والطفح الحلدي ولدغ الحشرات
١١-تكافح التهابات اللثة والأسنان