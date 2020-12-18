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مرأة

تعرف على فوائد الخبيزة الخضراء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور أبو أسامة العراقى ؛ خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول الخبيزة الخضراء. 

فوائد الخبيزة..
١-تستعمل لألام اللوزتين والرشح (منقوع ) للغرغرة والشرب 
٢-تعالج امراض الفم (القلاع ) والتهابات الحنجرة 
٣-تعالج امراض الصدر والسعال مقشع وتزيل البلغم 
٤-تزيل التهابات القصبات الهوائية وتعالج نوبات الربو 
٥-مدر للبول وتفتت الحصى والرمل 
٦-ملين واوراقها تعالج القروح في الأمعاء والشرج 
٧-ورق الخبيزة يمنع الالتهابات الجلدية والميكروبية 
٨-يخفف ويلطف أمراض وألام البطن والمغص 
٩-تعالج اعتلال المزاج وتهدئ الأعصاب 
١٠-ملطف للحساسية الجلدية والطفح الحلدي ولدغ الحشرات 
١١-تكافح التهابات اللثة والأسنان
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