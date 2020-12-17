أخبار التوك شو: عودة العمرة قريبًا للمصريين.. الصحة: مصر تتطلع لأن تصبح مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات.. والدة محمد عبد الوهاب تعلق على زيارة لاعبي الأهلي لها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا يتزايد، مؤكدا أن هناك أكثر من مليون و600 ألف حالة وفاه على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الوضع الوبائي في مصر يتصاعد تدريجيا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في مصر أصبح يتجاوز 500 حالة يوميا.