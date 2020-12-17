أخبار التوك شو: عودة العمرة قريبًا للمصريين.. الصحة: مصر تتطلع لأن تصبح مركزا إقليميا لصناعة اللقاحات.. والدة محمد عبد الوهاب تعلق على زيارة لاعبي الأهلي لها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي:
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا يتزايد، مؤكدا أن هناك أكثر من مليون و600 ألف حالة وفاه على مستوى العالم منذ بدء الجائحة.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الوضع الوبائي في مصر يتصاعد تدريجيا، مشيرا إلى أن عدد الإصابات في مصر أصبح يتجاوز 500 حالة يوميا.
قال علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه يتوقع خلال الفترة المقبلة عودة العمرة، وذلك بعد قيام السعودية بالتعاقد على لقاح فيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن السعودية من الممكن ان تضع ضوابط فى منتصف شهر يناير القادم أو نهاية شهر 1 للمرحلة الرابعة لعودة العمرة.
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للامارات جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الاولى من فيروس كورونا.
وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"،أن زايد بحثت خلال تواجدها خطة توريد الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، كما استعرضت جهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، الإجراءات التى اتخاذها.
كشفت الحاجة نجاة والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي، كواليس زيارة لاعبي النادي الأهلي لها .
وقالت نجاة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" لمسة وفاء وعراقة النادي تجاه لاعبيه ".
قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل بالحى الحكومى، على وشك الانتهاء حيث وصلت نسبة الانجاز لـ 92%.
وأوضح الحسيني خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه سيتم ربط الوزارات، مع بعضها، لافتا إلى أنه جار العمل على انشاء تطبيق يسمى "العاصمة" يستطيع المواطن من خلاله التعامل مع الخدمات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
عرضت فضائية سكاى نيوز بالعربية تقريرأ عن ردود أفعال زعماء العالم عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا.
وقع العديد من زعماء العالم والسياسيين والمشاهير ضحايا الإصابة بفيروس كورونا المتسجد آخِـرُهُم الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم الإعلان عن إصابته منذ ساعات معدودة .
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقطع خطوات هائلة في طريقها نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن العديد من المدن أصبحت تسير على نفس النهج.
وأشار عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبراليوم " المذاع على فضائية ON، إلى أن مصر طرحت قضية هامة اليوم، وهي اتخاذ موقف عربي واحد تجاه أخلاقيات الأبحاث في مجال القطاع الصناعي، ويُطرح في المنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الملف .
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دي ام سي، أن البلاد شهدت اليوم استقرارا فى الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الاستقرار مستمر حتى منتصف الأسبوع.
قال الموسيقار هاني شنودة، إنه قال لـ عمرو دياب أنه لديه مشكلتين هما أنه مقيم في بورسعيد، ويتحدث اللهجة البورسعيدية، خاصة أنه كان يجد لمعة في عينيه تدل على إصراره على النجاح.
وأشار الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، إلى أن واحد من المسخنتية قال له إن عمرو دياب ترك المعهد وذهب للعب الكرة، فذهب إلى هناك حينها، وعندما سأل عمرو دياب لماذا تركت المعهد، فرد عليه قائلا: أنا بعمل عمرو دياب.
استنكر مطرب المهرجانات حمو بيكا تنمر صديقه عمر كمال عليه قائلًا: "الخناقة مش على فلوس، القصة كلها 10 آلاف جنيه".
وأضاف حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا: "أنا اتفقت على أغنية وهو كان موجود فيها، والمشكلة مش على فلوس ولكن هي مشكلة تقدير، اتفقت معاه وقالي إنه جاي ومجاش وقفل تليفونه وخلا مدير أعماله يقولي إنه هيسجل الأغنية وبعد كده ما سجلهاش، أنا من الأول قولتله عايز تعملها اعملها ولو مش عايز ماتعملهاش".