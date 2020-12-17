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مصطفى وزيري: بعثة الحفائر المصرية بـ سقارة حققت ما عجز عنه الأجانب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:55 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
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حمزة شعيب
قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بعثة الحفائر المصرية بمنطقة سقارة بدأت أعمالها في أبريل عام 2018 وحققت ما لم تحققه البعثات الأجنبية.

وتابع وزيري خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، أنه كانت هناك بعثة فرنسية تعمل لمدة سنوات في منطقة سقارة وتوقفت، وبعد إنهاء البعثة الفرنسية لأعمالها تركت (رديم) للموقع ارتفاعه 12 مترًا.

وأشار إلى أنه خلال أشهر من عمل بعثة الحفائر المصرية بسقارة كان الكشف عن أول مقبرة للدولة الحديثة.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه من بين 40 إلى 50 بعثة أجنبية كانت موجودة في سقارة ولم يكتشفوا مثل ما حققنا خلال عامين".
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