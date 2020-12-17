الكويت والسعودية تحبطان تهريب كمية ضخمة من المخدرات والأسلحة

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، الخميس، عن أن الكويت بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، أحبطتا عملية لتهريب المخدرات والأسلحة النارية.









ووفقًا للصحيفة الكويتية، نسقت وزارة الداخلية الكويتية مع نظيرتها السعودية، وأشرف وزير الداخلية، الشيخ ثامر على الصباح، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، الخميس، على فض إحراز محاولة تهريب نحو 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون» إضافة إلى 9 أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.









وأضافت أنه بعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة بالتعاون بين الجانبين، تمت مراقبة الشاحنة أثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد.









ولفتت إلى أنه تم ضبط الشاحنة وما بها من أسلحة نارية ومخدرات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة.









وأحالت السلطات المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجار ضبط المتهم الثالث.









وقدم وزير الداخلية الكويتي شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم في التصدي بكل قوة وحزم لمحاولات مروجي المخدرات وبث سمومهم التي تستهدف أبناء المجتمع.









كما توجه بالشكر والتقدير إلى جهاز الشرطة في وزارة الداخلية بالسعودية، وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية، وأجرى معه اتصالا أشاد فيه بالتعاون والتنسيق بين البلدين.