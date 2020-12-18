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أخبار البلد

لأول مرة.. تركي آل الشيخ يبث لايف على انستجرام| وعمرو أديب: يعنى لازم تنافسنا فى شغلنا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
اعلن تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قيامه بعمل لايف لأول مرة له على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وغرد تركي ال الشيخ عبر حسابه بتويتر قائلا "‏ودي اجرب اطلع لايف في انستجرام بعد ٢٠ دقيقه يعني على ساعه ١٢".


وعلق الاعلامي عمرو أديب قائلا "‏‎يعنى لازم تنافسنا فى شغلنا معاليك" ليرد ال الشيخ قائلا " شويه".


وفى سياق آخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد شكرًا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن.



وكان قد هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته في المستشفى

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