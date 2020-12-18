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مصطفى وزيري يكشف أسرار مقبرة واح تي المكتشفة حديثا في سقارة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
تحدث الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف مقبرة واح تي، قائلا:" هي المقبرة الأروع التي نكتشفها منذ عشرات السنين وهي مقبرة دولة قديمة.


وتابع وزيري خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" واح تي هو كاهن وهو أحد ملوك الأسرة الخامسة له مناصب دنيوية  وجنائزية".


وأردف:" "مقبرة " واح تي " التي اكتشفناها بها نقوش تتحدث عن حياة "واح تي" صاحب المقبرة وعن حياته اليومية، بالإضافة لشكل أسرته، ومن الغريب أننا وجدنا أن النقوش تم تغييرها، واستنتجنا أنه من الممكن أن هذه المقبرة كانت مقبرة عائلية، ولكن قام "واح تي" بشطب اسم شقيقه من النقوش، ووضع اسمه وحده ليصبح صاحب المقبرة".


وأضاف وزيرى ، "يوجد نقوش لـ "واح تي" وهو يقوم بصيد الطيور والأسماك، بالإضافة لنقوش تمثل الأثاث، والزراعة، وصناعة الفخار، بالإضافة لحب العائلة وحضن الشقيق لشقيقه، وهذه النقوش تعتبر من أروع النقوش لأنها تمثل الحياة اليومية".


وأشار إلى أنه خلال أشهر من عمل بعثة الحفائر المصرية بسقارة كان الكشف عن أول مقبرة للدولة الحديثة.
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