ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صبحي: دور وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم والوزارة لها أندية علوم كثيرة بمراكز الشباب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
وزير الشباب والرياضه
وزير الشباب والرياضه
Advertisements
نهلة الشربيني
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة.

أكد صبحي أن الدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم، خاصة في ظل الدعم المتواصل الذي تتلقاه من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وكالة الفضاء، مضيفًا أن الوزارة لديها أندية العلوم في مراكز الشباب علي مستوي المحافظات لاستيعاب طاقات العديد من النشء والشباب وأفكارهم المختلفة واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع تدريب هؤلاء الشباب ومساعدتهم في المشاريع الخاصة بهم.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وكالة الفضاء المصرية لوضع أطر يتم عليها التخطيط المبكر لوضع أسس اختيار رواد الفضاء، وأن يكونوا مؤهلين علميًا وبدنيا للمستقبل ليكونوا نواة تبني عليها مصر، بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر لعام 2030.

وتحدث د القوصي علي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بين الشباب وذلك من خلال إقامة ورشة عمل لتعريف الشباب بإمكانيات مصر الفضائية وتعريفهم بمكونات الأقمار الصناعية لتشجيع الشباب علي المضي قدمآ في تعليم التكنولوجيات الحديثة ومن ضمنها تكنولوجيا الأقمار الصناعية .

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء درع الوكاله للوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
الجدير بالذكر أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية، والذي يهدف إلي إعداد برامج تأهيل وتدريب متكاملة للشباب والنشء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني يزور وكالة الفضاء المصرية.. صور

دور تكنولوجيا الفضاء في ازدهار الدولة.. ندوة بمعهد العبور العالي للهندسة

رئيس وكالة الفضاء المصرية ضيف الإعلامى حمدى رزق.. الخميس

وكالة الفضاء المصرية: مشروع لتدريب الطلاب على إطلاق قمر صناعي.. فيديو

وكالة الفضاء المصرية: مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي "نايل سات" عام 1998.. فيديو

ترشيحاتنا

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

ماكرون يغرد لأول مرة بعد إصابته بكورونا

بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

لتعزيز القدرة الجنسية .. دراسة تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

ظهور نادر لـ صفية العمري بعد غياب طويل.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟