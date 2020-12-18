صبحي: دور وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم والوزارة لها أندية علوم كثيرة بمراكز الشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة.





أكد صبحي أن الدور الذي تقوم به وكالة الفضاء المصرية هام وعظيم، خاصة في ظل الدعم المتواصل الذي تتلقاه من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وكالة الفضاء، مضيفًا أن الوزارة لديها أندية العلوم في مراكز الشباب علي مستوي المحافظات لاستيعاب طاقات العديد من النشء والشباب وأفكارهم المختلفة واستغلالها الاستغلال الأمثل، مع تدريب هؤلاء الشباب ومساعدتهم في المشاريع الخاصة بهم.





وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وكالة الفضاء المصرية لوضع أطر يتم عليها التخطيط المبكر لوضع أسس اختيار رواد الفضاء، وأن يكونوا مؤهلين علميًا وبدنيا للمستقبل ليكونوا نواة تبني عليها مصر، بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة التي وضعتها مصر لعام 2030.





وتحدث د القوصي علي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بين الشباب وذلك من خلال إقامة ورشة عمل لتعريف الشباب بإمكانيات مصر الفضائية وتعريفهم بمكونات الأقمار الصناعية لتشجيع الشباب علي المضي قدمآ في تعليم التكنولوجيات الحديثة ومن ضمنها تكنولوجيا الأقمار الصناعية .





وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء درع الوكاله للوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة