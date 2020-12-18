نادر أبو الليف: هشتغل في أوبر بسبب قلة الغنا .. فيديو

قال الفنان نادر أبو الليف، إنه ليس معترضًا على أغاني المهرجانات ولكن اعتراضه على الإسفاف والابتذال المتمثل في كلمات الأغاني.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والفنانة نجوى إبراهيم علي التليفزيون المصري: "مش حابب ابني وبنتي تسمع الأغاني دي".





وتابع أبو الليف: "عمر كمال صوته كويس وقلت له ابعد عن جو المهرجانات لأنه مش لايق عليك".





واستطرد: "أنا بشتغل ولكن مش بالكم ولكن بشتغل علشان أعيش مبسوط مش علشان أجمع فلوس.. سأضطر لبيع عربيتي علشان أكل عيالي.. طيب أؤكل عيالي منين.؟.. سأبيع عربيتي أو أجيب سواق وأشغلها أوبر لو الدنيا وقفت تماما".





وأكمل: "أنا بقيت مطلوب في الحفلات أكثر من الأفراح لأن أغنية الفرح بقت مستهلكة".



