30 سلالة من كورونا .. باحث في الفيروسات: الالتزام بالكمامة أفضل من أي لقاح في العالم

قال الدكتور فايد عطية ، باحث في مجال الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية ، إن كوفيد 19 الذي ظهر في البداية ، تعرف جينيًا بأنه فيروس ينتمي لعائلة كورونا ، ثم بعدها بفترة من الزمن بدأت تظهر سلالة جديدة للفيروس .





وأضاف " فايد عطية " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبراليوم " المُذاع على فضائية " ON " ، أن فيروسات كورونا هي فيروسات للمادة الوراثية RNA ، مضيفًا أنها فيروسات شديدة التحور ، وسريعة في الطفرات الجينية ، مثل فيروسات الأنفلونزا ، وفيروسات الإيدز ، وفيروس سي .





وتابع الباحث في مجال الفيروسات الطبية ، أن التحور الجيني لفيروس كورونا أمر طبيعي ، لذلك تم اكتشاف سلالة ثانية بعد فترة من اكتشاف الأولى ، وبعدها بفترة من الزمن تم اكتشاف الثالثة ، ثم الرابعة في أوروبا وأمريكا ، وهكذا ، حتى توصلنا في شهر يونيو الماضي إلى وجود حوالي 30 سلالة من فيروس كورونا في العالم كله .





وأوضح " عطية " ، أن الاختلاف بين السلالة والأُخرى ليس اخلاف جزري ، ولكن اختلاف بسيط للغاية في المادة الوراثية لفيروس كورونا ، ولكن لا شك أن كل هذه السلالات تنتمي لفيروس واحد وهو كورونا ، وأن جميع السلالات أيضًا تتسبب في نفس الأعراض ونفس الأضرار والتطور الصحي ، والتطور الطبي ، ولكن الاختلاف بينهم يكون في قابلية العلاج ، ومدة الشفاء وتطور المرض داخل الجسم .





وأكد ، أن مع دخول فصل الشتاء ، ودرجة الحرارة المنخفضة ، هي درجة مناسبة لانتشار الفيروس بطريقة سريعة ، بالإضافة إلى قلة كفاءة الجهاز المناعي في فصل الشتاء عن فصل الصيف ، أيضًا ظروف التهوية الغير جيدة ، مما يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الإصابات في مصر والعالم كله بشكل كبير ، مؤكدًا أن ظهور اللقاحات ووصول الشحنات لمصر ، لا يُغني عن الالتزام بالطرق الوقائية، والاجراءات الاحترازية ، معقبًا : " الكمامة والتباعد الاجتماعي أفضل وأمن من أي لقاح في العالم " .