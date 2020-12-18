30 سلالة من كورونا .. باحث في الفيروسات: الالتزام بالكمامة أفضل من أي لقاح في العالم

قال الدكتور فايد عطية ، باحث في مجال الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية ، إن كوفيد 19 الذي ظهر في البداية ، تعرف جينيًا بأنه فيروس ينتمي لعائلة كورونا ، ثم بعدها بفترة من الزمن بدأت تظهر سلالة جديدة للفيروس .
وأضاف " فايد عطية " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبراليوم
" المُذاع على فضائية " ON
" ، أن فيروسات كورونا هي فيروسات للمادة الوراثية RNA ، مضيفًا أنها فيروسات شديدة التحور ،
وسريعة في الطفرات الجينية ، مثل فيروسات الأنفلونزا ، وفيروسات الإيدز ، وفيروس
سي .
وتابع الباحث في مجال الفيروسات الطبية ، أن التحور الجيني لفيروس كورونا
أمر طبيعي ، لذلك تم اكتشاف سلالة ثانية بعد فترة من اكتشاف الأولى ، وبعدها بفترة
من الزمن تم اكتشاف الثالثة ، ثم الرابعة في أوروبا وأمريكا ، وهكذا ، حتى توصلنا
في شهر يونيو الماضي إلى وجود حوالي 30 سلالة من فيروس كورونا في العالم كله .
وأوضح " عطية " ، أن الاختلاف بين السلالة والأُخرى ليس اخلاف
جزري ، ولكن اختلاف بسيط للغاية في المادة الوراثية لفيروس كورونا ، ولكن لا شك أن
كل هذه السلالات تنتمي لفيروس واحد وهو كورونا ، وأن جميع السلالات أيضًا تتسبب
في نفس الأعراض ونفس الأضرار والتطور الصحي ، والتطور الطبي ، ولكن الاختلاف بينهم
يكون في قابلية العلاج ، ومدة الشفاء وتطور المرض داخل الجسم .
وأكد ، أن مع دخول فصل الشتاء ، ودرجة الحرارة المنخفضة ، هي درجة مناسبة لانتشار
الفيروس بطريقة سريعة ، بالإضافة إلى قلة كفاءة الجهاز المناعي في فصل الشتاء عن
فصل الصيف ، أيضًا ظروف التهوية الغير جيدة ، مما يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الإصابات
في مصر والعالم كله بشكل كبير ، مؤكدًا أن ظهور اللقاحات ووصول الشحنات لمصر ، لا
يُغني عن الالتزام بالطرق الوقائية، والاجراءات الاحترازية ، معقبًا : "
الكمامة والتباعد الاجتماعي أفضل وأمن من أي لقاح في العالم " .