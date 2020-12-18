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مفتش آثار: لا نستخدم أدوات حفر ثقيلة بسقارة لهذا السبب

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
روي أحمد ذكري مفتش آثار سقارة، كواليس العمل بموقع سقارة، قائلا:" العمل بموقع سقارة يدويًا بنسبة كبيرة، لأنه دقيق ولا نستخدم أدوات حفر ثقيلة.

وتابع خلال حواره مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"  أننا نطبق مثل "حرّص ولا تخوّن"، ولا بد من وجود رقابة على أعمال الحفر.

من جانبه، قال محمد يوسف، مدير البعثة الأثرية في سقارة، إن خطة رصد الموقع يتم الاستعانة بها للنشر العلمي، ويتم تحديث الخرائط العلمية بالاكتشافات لحظة بلحظة.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، إلى أنه من بين 40 إلى 50 بعثة أجنبية كانت موجودة في سقارة ولم يكتشفوا مثل ما حققنا خلال عامين".
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