15 قضية .. كرم جبر يكشف عن قضايا تتناولها مبادرة بناء الوعي .. فيديو

قال الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مبادرة بناء الوعي، كانت مبادرة مطروحة من قبل وزارة الأوقاف منذ شهر تقريبًا، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 15 قضية مدرجة في المبادرة تتعلق بحقوق الإنسان ، وقضية الأديان والأوقاف.

وأضاف "كرم جبر" في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبراليوم " المُذاع على فضائية "ON"، أن المبادرة تتعلق أيضًا بقضية المدارس التي خضعت تحت سيطرة جمعيات دينية متطرفة غير مرخصة، وقضية تتعلق بدور الحضانات في توعية الأطفال من صغارهم ، وأيضًا قضية التعليم في المدارس الأجنبية، والهوية الوطنية، وغيرها من العديد من القضايا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، أن سيتم طرح الـ 15 قضية على مدار العام القادم ، وتسمى هذه القضايا ، بقضايا بناء الوعي أو قضايا تنشيط الوعي ، مشيرًا إلى أن يتم تفعيل هذه القضايا من خلال خطب يوم الجمعة أو من خلال ندوات، أو من خلال صالونات ستعقد في المجلس الأعلى للإعلام بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، أيضًا من خلال دورات تدريبية في المدارس والجامعات.

وأكد " جبر " ، أن إطلاق هذه المبادرة بمحاورها المختلفة يقع في غاية الأهمية، وذلك لإحداث حراك فكري لنصل لرؤى، لا سيما علاقة الأديان بالأوطان، حيث إن الجماعات الإرهابية جعلت تقابلية بين الدين والوطن، بل إن الجماعة الإرهابية في عامها الأسود غيرت الدستور لتغيير الحدود حتى يذوب الوطن في قضية الخلافة المزعومة .