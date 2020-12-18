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سيارات

كيف تزيد مدى سيارتك الكهربائية في الشتاء

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد نادي السيارات الألماني إلى أن السيارات الكهربائية يقل مدى سيرها في فصل الشتاء ، وذلك بمعدل 10 إلى  30% وذلك بسبب استهلاك المزيد من التيار على حساب طاقة البطارية .
                      
كما ينصح الخبراء الألمان بصف السيارة في مكان مغلق مثل الجراج بدلا من تركها في الخلاء تحت تأثير البرودة ، وهو ما سيؤثر بالإيجاب على مدى تخزين البطارية من الطاقة .

أما بالنسبة للقيادة  فمن الأفضل تشغيل الوضع الاقتصادي وإيقاف الطاقة غير الضرورية مثل نظام المعلومات والترفيه ، ومن ناحية أخرة يمكن ان يظل الضوء وتدفئة المقاعد تحت التشغيل .

ولكن بشكل عام يجب ألا تأتي إجراءات الترشيد على حساب السلامة والامان ، كأ يتم إطفاء الإضاءة في الظروف صعبة الرؤية



ويتوجب على الشخص المقدم على شراء سيارة كهربائية عمل دراسة جدوى لحسب تكلفة الشراء ، والشحن  حيث أنها لا تصلح للرحلات الطويلة ، وتحتاج لإعادة شحنها .

كما أنها تأخذ وقتا طويل عند إعادة الشحن ، وتستغرق من 5- 6 ساعات لتمتلئ البطارية ، على عكس السيارات العادية التي تحتاج بضع دقائق فقط .

سنجد أيضا أن السيارة حجمها صغير فهي تتسع لشخصين فقط أو 4 عند بعض الشركات ، وتعتبر هذه ميزة عند الاصطفاف أو المرور بالشارع في الأزمات المرورية ، ويتطلب تغيير البطارية بالكامل كل 3-10 سنوات ، كما أن كلفة الشراء عالية جدا.

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