لم تمس منذ 3500 عام .. مصطفي وزيري: مقابر سقارة بكر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن فريق حفائر سقارة مصري بالكامل من عمال ومفتشين ومرممين وخبراء، مؤكدًا: "مقابر سقارة "بكر" ولم تمس منذ 3500 عام.





وتابع خلال حواره مع مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":" أننا نطبق مثل "حرّص ولا تخوّن"، ولا بد من وجود رقابة على أعمال الحفر.





من جانبه، قال محمد يوسف، مدير البعثة الأثرية في سقارة، إن خطة رصد الموقع يتم الاستعانة بها للنشر العلمي، ويتم تحديث الخرائط العلمية بالاكتشافات لحظة بلحظة.





ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، إلى أنه من بين 40 إلى 50 بعثة أجنبية كانت موجودة في سقارة ولم يكتشفوا مثل ما حققنا خلال عامين".