فيديوجراف.. الناظر يكتشف أغرب وسائل الإصابة بكورونا

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اتفق جميع خبراء الطب في أبحاثهم على مجموعة من الاسباب التي تساعد على انتشار المرض، حيث ينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث. يمكن استنشاق هذا الرذاذ أو دخوله في فم شخص قريب أو أنفه أو عينه.









واكتشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية سببا آخر يساعد على انتشار الفيروس وتمكنه من الشخص المصاب، والذي نستعرض تفاصيله من خلال الفيديوجراف التالي...