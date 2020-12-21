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فيديو جراف

فيديوجراف.. الناظر يكتشف أغرب وسائل الإصابة بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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منار شعبان
منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وحالة من القلق والتوتر تصيب العالم بأكمله بسبب غموض أعراضه والتي تختلف من شخص وآخر وأسباب مضاعفاته علاوة على رحلة البحث عن اللقاح المضاد للفيروس.


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اتفق جميع خبراء الطب في أبحاثهم على مجموعة من الاسباب التي تساعد على انتشار المرض، حيث ينتشر الفيروس عن طريق الرذاذ التنفسي المنطلق عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس أو يتحدث. يمكن استنشاق هذا الرذاذ أو دخوله في فم شخص قريب أو أنفه أو عينه.


واكتشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية سببا آخر يساعد على انتشار الفيروس وتمكنه من الشخص المصاب، والذي نستعرض تفاصيله من خلال الفيديوجراف التالي...
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