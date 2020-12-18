بعد الانتخابات الأمريكية .. تويتر يعيد هذه الخاصية

قالت شركة تويتر إنها ستقوم بوقف يعض التغييرات التي أدخلتها على خاصية إعادة التغريدات ، والتي كانت تهدف للحد من انتشار المعلومات الخاطئة خلال الانتخابات الرئاسية الامريكية .
وكان تويتر قد صعب في أكتوبر على المستخدمين إعادة التغريدات ، التي تحتوي على معلومات خاطئة او مضللة وتروج لاستخدام التغريدات التي تضم تعليقات من المستخدم .
وتم فرض قيود من بينها أيضا وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الإنتخابية ، بالإضافة إلى حذف التغريدات .
الجدير بالذكر ان تويتر أعلن من قبل أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المستخدمين الذين يروجون لنظريات المؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا.
وقال الموقع إنه سيطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".
وجرى الإعلان عن هذه السياسة في نفس الأسبوع الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.
وكان تويتر قد صعب في أكتوبر على المستخدمين إعادة التغريدات ، التي تحتوي على معلومات خاطئة او مضللة وتروج لاستخدام التغريدات التي تضم تعليقات من المستخدم .
وتم فرض قيود من بينها أيضا وضع علامات على التغريدات التي تدعو إلى التدخل في العملية الإنتخابية ، بالإضافة إلى حذف التغريدات .
الجدير بالذكر ان تويتر أعلن من قبل أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المستخدمين الذين يروجون لنظريات المؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا.
وقال الموقع إنه سيطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".
وجرى الإعلان عن هذه السياسة في نفس الأسبوع الذي تلقت فيه أول مجموعة من الأمريكيين لقاحات الوقاية من كوفيد-19 في إطار حملة تحصين شاملة.