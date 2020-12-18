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رياضة

أحب أشكر كل من سأل عني الفترة اللي فاتت... تركي آل الشيخ يبث لايف على إنستجرام

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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سيد احمد
قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعمل لايف لأول مرة له على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وقال تركي آل الشيخ في اللايف "سعيد بوجودى فى الرياض والحمد الله والشكر أحب أشكر كل من سأل عني في الفترة اللي فاتت وكل شيء وصلنى حتى اللى ما وصلولى حاسس فيهم و لولا دعاكم ولولا وقوفكم معى ما كنتوا شفتونى هنا ..."

وأضاف: "اليوم انا كنت سعيد فى الفترة اللى فاتت بأجواء العمل والشغل الحمد الله إنه الآن قطاع الترفيه  واللي يسر في قطاع الترفيه بدعم من مولى وسيدى الأمير محمد بن سلمان قائد الرؤية اللي وقف معنا في كل شيء الحمد الله عدد منسوبي الترفيه الآن، أنا فرحت أمس فى إحصائية  زيارتهم شخص شخص موظف موظف موظفة موظفة تجاوزنا فى الترفية اكتر من 35 % من الكادر النسائى من بنات الوطن الشطرات القدرات على العمل والابداع  الحمد الله القطاع الان يحظى باكبر دعم واكبر رعاية".


وتابع: "إن شاء الله سنة 2020 اللى قربنا ننتهى منها الان وندخل فى 21 وسنة 21 تكون سنة خير وسنة سعادة علينا كلنا إن شاء الله وبرضو أحب أشير إلى شيء مهم الأسبوع الجاى فى حساب سمو وزير الثقافة سمو الأمير بدر لقاء البدر بين اخوى راشد المهندس و اخوى ماجد المهندس فى حساب البدر التجربة هذى الحلوة اللى استمتعنا بيها فى الحلقة الأولى مع فنان العرب اللى اتشرفنا أمس أو قبل امس أنا حضرت بروفة الهولو جرام كتكريم لفنان العرب اللى راح يكون أول فنان فى العالم يتأرشف أعماله بهذا الكم وهذا العدد فى التاريخ  فى حياته أنا سعيد وردة فعل اللى شفتها فى عيون الفنان الكبير محمد عبده أسعدتني". 

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