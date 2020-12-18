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رياضة

عامر عامر يكشف سبب فشل انتقاله إلى الأهلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا سبب فشل انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات لموسم 2019.

وقال عامر عامر خلال حواره على "ملعب أون تايم": "فى فترة كأس الأمم الأفريقية 2019 كان في كلام إنى ممكن أروح النادي الأهلي لكن لم تتم المفاوضات بشكل رسمي، ولكن بشكل شفوى قبل الإصابة أثناء تواجدي فى منتخب مصر وكان عقدي مع الإنتاج ينتهى بعد 6 أشهر ولكن وقعت للإنتاج الحربى للخروج من خلالهم نظرا لما لهم من فضل عليا".

وأضاف: "تعرضت للإصابة مع المنتخب في ثاني أيام التدريبات مع أجيرى، بقطع في الرباط الداخلى وغبت عن الملاعب ثلاثة أشهر وكانت سببا فى تراجع الأندية من التعاقد معى".

وتابع عامر عامر: "أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربى أكثر شخص سأل عليا وكان يتابع معى يوميا، وكابتن مختار مختار كان حريصا على أن يزورني في بيتي ويطمن عليا باستمرار، ومش كل المدربين بتتعامل بالشكل ده مع اللاعبين".
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