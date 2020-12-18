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سيارات

لأول مرة إقامة 23 سباقا في الموسم الجديد لفورمولا 1

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشف الاتحاد الدولي لسباقات السيارات فيا عن إقامة 23 سباق في الموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في رقم قياسي جديد
كما أوضح المجلي العالمي لرياضات السيارات انه وافق على القائمة المؤقتة لسباقات الموسم المقبل من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1

يذكر أن واجه العاملون في مجال فورميلا 1 فترة صعبة  في الفترة المقبلة بعد ما نشر تقارير إلى إمكانية تعديلات على الجانب المالي .

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية  فإن رواتب مديرين فورميلا 1 ستنخفض مع المنح المقدمة للمعاملين حت انتهاء أزمة الكورونا.

والسبب في ذلك هو فيروس كورونا اللعين والذي تسبب في إلغاء وتأجيل 8 سباقات حتى الآن خاصة بعد انتشار الفيروس في عدة دول.

ومن المؤكد أن الرئيس التنفيذي لفورميلا قد تعرض لتقليل راتبه أيضا بنسبة 20 % كما أن هناك تخوفا أصاب موظفي فورمولا خاصة وأن هناك تخوفات بأن يتم الأستغناء على الموظفين إن طالت المدة.
 
كما أن فورميلا 1 تدرس عقد سباقات مغلقة بدون متفرجين في البطولات الأوروبية، بمجرد أن يستأنف الموسم، بعد توقفه حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا، بداية من إلغاء البطولة الافتتاحية الأسترالية في 15 مارس الماضي، وصولًا إلى سباق فرنسا في 28 يونيو المقبل حتى الآن.
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