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محلل: الجيش السوداني سيرسل تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا ..فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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قال محيي الدين جبريل، محلل في الشأن السوداني، إنه من المرجح، أن يرسل الجيش السوداني تعزيزات كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا، بعد وقوع خسائر بصفوف في كمين نصبته مليشيات إثيوبية على الشريط الحدودي بين الدولتين.

وأضاف جبريل، في حديثه لقناة "الغد"، أن العمليات والتي حدثت على الشريط الحدودي بين الدولتين، نفذتها ميليشيات إثيوبية، وهو حسب البيان الصادر من الجيش السوادني، موضحًا أن الميليشيات يدعمها الجيش الإثيوبي، ويمولها بالمال وهي تتبع الجيش النظامي في إثيوبيا ومعترف بها.

وأوضح المحلل في الشأن السوداني، أنه حتى الآن لم يصدر الجيش السوادني، أي قرارات بشأن الرد على العمليات التي نفذتها الميليشيات الإثيوبية، إلا أنه من المرتقب أن يكون هناك إعادة لانتشار الوحدات العسكرية للجيش السوداني في المنطقة وعلى الحدود.

كما أكد جبريل، أن الجيش السوادني، أكد أنه سيتم التصدي بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق الحدود، مبينا أن هناك مشروعات زراعية خصبة استولت عليها مجموعات قبلية تابعة لإقليم المهرة.

كما أكد المحلل في الشأن السوداني، أن الجيش السوداني لم يعلن أي إجراءات جديدة خلاف البيان الصادر عن الحادث، وأنه لا تعليق حول الخطوات اللاحقة، مع ترجيح إعادة انتشار الوحدات العسكرية.

وأعلن الجيش السوداني، أنه أرسل تعزيزات كبيرة للحدود مع إثيوبيا، كما تقدمت الخرطوم بشكوى للاتحاد الإفريقي بشأن الاعتداءات الإثيوبية.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إنه سيتم التصدي بقوة لأي محاولات عسكرية لاختراق الحدود. 
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