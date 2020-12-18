سيدة ترسل رسائل اعتذار لجيرانها بعد إنجابها طفلها الثاني .. شاهد

الطفل الأول بالنسبة للأبوين هو الأكثر دلالا لأنه تمتع بأول إحساس بالأبوة و الأمومة للوالدين، و ذلك لا يعني بالطبع أن الطفل الثاني يكون غير محبوب، و لكن الطفل الثاني رصيده أقل بعض الشيء في مجهود و طاقة الأبوين فيصبحا غير قادرين على احتمال بكائه المستمر و لكن يحاولون استيعاب الموقف .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 35 عاما قامت بإلصاق رسالة على أبواب منازل جيرانها المحيطين بها تعتذر مقدما عن بكاء و صراخ طفلها.





تروي السيدة أن طفلها الأول كان عاديا للغاية حتى في مرحلة تعليمه النوم بمفرده في غرفته، فلم يصرخ كثيرا و تأقلم على الوضع الجديد و لكن طفلها الثاني كان على العكس تماما.





علمت السيدة منذ الأسبوع الأول في التدريب أن طفلها الثاني سيسبب إزعاج و سيكون مصدر إحراج لها أمام جيرانها فكتبت رسالة تعتذر فيها مقدما عن الضجيج الذي سيتسبب في طفلها .



