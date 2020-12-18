ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة ترسل رسائل اعتذار لجيرانها بعد إنجابها طفلها الثاني .. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
الطفل الأول بالنسبة للأبوين هو الأكثر دلالا لأنه تمتع بأول إحساس بالأبوة و الأمومة للوالدين، و ذلك لا يعني بالطبع أن الطفل الثاني يكون غير محبوب، و لكن الطفل الثاني رصيده أقل بعض الشيء في مجهود و طاقة الأبوين فيصبحا غير قادرين على احتمال بكائه المستمر و لكن يحاولون استيعاب الموقف .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 35 عاما قامت بإلصاق رسالة على أبواب منازل جيرانها المحيطين بها تعتذر مقدما عن بكاء و صراخ طفلها. 

تروي السيدة أن طفلها الأول كان عاديا للغاية حتى في مرحلة تعليمه النوم بمفرده في غرفته، فلم يصرخ كثيرا  و تأقلم على الوضع الجديد و لكن طفلها الثاني كان على العكس تماما. 

علمت السيدة منذ الأسبوع الأول في التدريب أن طفلها الثاني سيسبب إزعاج و سيكون مصدر إحراج لها أمام جيرانها فكتبت رسالة تعتذر فيها مقدما عن الضجيج الذي سيتسبب في طفلها . 

تداول رواد التواصل الاجتماعي الرسالة التي تركتها السيدة على أبواب الجيران و وضفوا ما قامت بالأسلوب الراقي و أثنوا عليها بسبب ما قامت بها . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كابوس للوالدين.. طفلة تنجو من محاولة اختطاف بذكاء أثناء عودتها من المدرسة

توجيه تهمة القتل العمد للأبوين المتسببين في قتل رضيعهما بـ طوخ.. فيديو

أب يبيع طفله حديث الولادة عبر الإنترنت.. ويلقي اللوم على جائحة كورونا

هجوم مميت.. أب يقتل ابنته الرضيعة بسبب إيقاظه من النوم

الجثة تعفنت .. سيدة تنتقم من ابن زوجها بعد علمها وصيته .. تفاصيل

اختطفها من بيت جيرانه.. الحكم على مسن صيني اغتصب طفلة 4 سنوات

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب المصابين إلى سلبية

الكويت والسعودية تحبطان تهريب كمية ضخمة من المخدرات والأسلحة

العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

مش مكسوفة منها .. فتاة سيشن سقارة توضح حقيقة تعرضها لعمليات تجميل

بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. أحمد عيد: مفيش فرقة متكاملة زينا

فيسبوك تعطل ميزات ماسنجر وإنستجرام مؤقتا.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتعافي من كورونا .. دراسة تنصح بممارسة 5 تمارين رياضية

موقف لا يصدق .. سيدة تصطحب جملا في جولة داخل مركز تسوق.. فيديو وصور

لن تتوقع .. سعر فستان ميريام فارس في أحدث جلسة تصوير