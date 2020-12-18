شاهد... ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته

وسط احتفالية كبري اختتمت فعاليات الدورة الـ 13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وينظم الملتقي قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.





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ومن جانبه، ٔأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر أن الملتقي يشهد دعمًا من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرًا إلي أن الملتقي أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلي راسها أ.د ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية علي الجهد المبذول لانجاح الملتقي.





وقال أ.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق في كلمته، أن هذه الدورة لا تعد دورة استثنائية ولكنها دورة ناجحة فى ظروف صحية صعبة على العالم، مشيرًا الي أن ما تم انجازه خلالها أفرز لوحات عظيمة الإبداع، وأعرب " عبد الوهاب " عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم وهو الأستاذ الدكتور مصطفي عبد المعطي.





ووجه عبد الوهاب الشكر لوزيرة الثقافة علي دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التى تقام داخل مصر وخارجها، قائلا أن إستمرار الملتقي بهذا النجاح يوجه رسالة الي العالم تقول أن مصر قوية، كما وجه " عبد الوهاب" الشكر لجميع الفناين المشاركين وخص بالشكر شباب الورشة قائلا أنهم لا يقلون ابداعًا عن الفنانين الأساسيين، وقدم " عبد الوهاب " الشكر لمحافظة الأقصر وعلي رأسها محافظ الأقصر علي دعم المحافظة المستمر للملتقي خلال دوراته السابقة.





وقال قوميسير عام الملتقي ا.د. عماد أبو زيد، أن مدينة الأقصر ستظل متميزة بخصوصية المكان والتاريخ مما يمثل مصدر عطاء لا ينتهي، نستمد منها حيوية تنوع الخيال وتمدنا بطاقة الابداع الفني، مضيفًا انها سجل حافل بالسرد البصري لمرويات انسانية مازالت تبحث عن كل معاني الفن والابداع .





وأضاف " أبو زيد " ان في هذه الدورة الاستثنائية مجموعة من الفنانين من بمختلف اتجاهاتهم وميولهم الفنية، بروح الشباب وبمعطيات العصر الحديث وتحديات الواقع، لترسيخ مفهوم ثقافة الاختلاف وحرية التخيل والابداع الفني، مشيرًا الي أن اللغة التي يمتلكها هؤلاء الفنانين هي الصورة البصرية بما تحمله من مشاعر انسانية، لخلق حوار وتفاعل بصري وثقافي بين الذات والاخر وبين الماضي والحاضر، مؤكدا انه ليس هناك اصدق من المشاعر الانسانية للتواصل الفعال والسريع بين الفنانين وبناء جسور من التعاون والمحبة والسلام.





أعقب ذلك تكريم الفنان الكبير مصطفي عبد المعطي أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية باهدائه شهادة تكريم من الملتقي، والذي وجه بدوره الشكر لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الأقصر علي التكريم.





تلا ذلك توزيع شهادات المشاركة علي كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).





ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.





كما تم تكريم محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، باهدائهما درع وشهادة الملتقي.



