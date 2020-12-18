تعرف على حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام ختام الجولة الثانية اليوم الجمعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





من المقرر أن يدير مباراة الأهلي وغزل المحلة، طارق مجدي، ويعاونه كل من أحمد لطفي ومحمد عزازي ومحمد سيد بكر، فيما يدير الفيديو محمد الصباحي وحمادة القناوي.





وسيدير مباراة المقاصة وانبي، الحكم أحمد جمال، ويعاونه هاني العراقي وخالد حسين وخيرالله سليمان، وفي الفيديو عمرو الشناوي ومحمود أبورجال.