تعرف على حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام ختام الجولة الثانية اليوم الجمعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
من المقرر أن يدير مباراة الأهلي وغزل المحلة، طارق مجدي، ويعاونه كل من أحمد لطفي ومحمد عزازي ومحمد سيد بكر، فيما يدير الفيديو محمد الصباحي وحمادة القناوي.
وسيدير مباراة المقاصة وانبي، الحكم أحمد جمال، ويعاونه هاني العراقي وخالد حسين وخيرالله سليمان، وفي الفيديو عمرو الشناوي ومحمود أبورجال.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.