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رياضة

بعد تعادل استون فيلا مع مع فريق بيرنلي ... أحمد المحمدي: نستريح ونعود مرة أخرى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر احمد المحمدى نجم استون فيلا الإنجليزى عدة صور له من مبارة الفريق مع فريق بيرنلي  التى انتهت بالتعادل وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق المحمدي قائلا: " استحقينا المزيد من المباراة الليلة ، نستريح ونعود مرة أخرى يوم الأحد ".


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أشاد أحمد المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا بأداء منتخب مصر في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب توجو، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وفازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية.

وقال المحمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" المصرية: "شاهدت مباراة توجو ومصر، مباراة اليوم أفضل بكثير عن مباراتنا الماضية، هذا طبيعي، اللقاء الماضي جاء بعد غياب فترة طويلة استمرت لمدة عام، كان أهم شيء هو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القاهرة".

وأضاف: "الأداء اليوم أفضل بكثير ويُحسب للجهاز الفني إجراء تغييرات في التشكيل، مباراة أفضل من جميع النواحي، أفشة لعب بشكل جيد ونجح في التسجيل، محمد الشناوي مثلما عودنا تعامل مع كل الكرات بشكل رائع، كان الأداء بشكل عام أفضل من المباراة الماضية".

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