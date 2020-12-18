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توك شو

أبلة فاهيتا وقعت بين كارمن سليمان وشقيقتها بسبب هذه الأغنية .. شاهد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
ابلة فاهيتا و كارمن
ابلة فاهيتا و كارمن سليمان
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قسم التوك شو
قدمت المطربة كارمن سليمان أغنية ساخرة خلال لقائها مع الإعلامية الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا بعنوان "اختي حبيبتي" تعبر عن علاقة الأخوات ببعض. 

وجاءت كلمات الأغنية "فتانة وزنانة واسافين اه مع بابا.. خنقاني وقرفاني وقالبة الأوضة خرابة"، على الحان اغنية" انا عايش" للهضبة عمرو دياب. 

من ناحية أخرى قدمت الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا نصيحة للسيدات الأرامل عن طريق ضيفتها المطربة كارمن سليمان، حتى لا يقعن فريسة للذئاب الإلكترونية.

وطالبت أبلة فاهيتا من كارمن سليمان غناء  أغنية بعنوان "خبطني بوك فوت له" بمثابة تحذير للفتيات والسيدات من شباب السوشيال ميديا، قائلة "نصيحة للارامل علشان ميقعوش مع الذئاب الإلكترونية".
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