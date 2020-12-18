أبلة فاهيتا وقعت بين كارمن سليمان وشقيقتها بسبب هذه الأغنية .. شاهد

قدمت المطربة كارمن سليمان أغنية ساخرة خلال لقائها مع الإعلامية الإعلامية الدمية أبلة فاهيتا بعنوان "اختي حبيبتي" تعبر عن علاقة الأخوات ببعض.





وجاءت كلمات الأغنية "فتانة وزنانة واسافين اه مع بابا.. خنقاني وقرفاني وقالبة الأوضة خرابة"، على الحان اغنية" انا عايش" للهضبة عمرو دياب.



