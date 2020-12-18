أحمد خالد صالح يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له أثناء تكريمه بمهرجان نجم العرب ... شاهد





وعلق احمد خالد قائلا " من تكريم مهرجان نجم العرب عن أعمال ٢٠٢٠، شكرًا جزيلًا للجمهور العربي علي التصويت و شكرًا للمهرجان و القائمين عليه علي التكريم و المسئولية ".





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يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي





نشر الفنان احمد خالد صالح عدة صور وفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " من مهرجان نجم العرب اثناء تكريمه ب جائزة افضل نجم شاب .