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فن

في عيد ميلاد بيلي ايليش.. أسباب جعلتها تريند في ٢٠٢٠

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:53 ص
بيلي ايليش
بيلي ايليش
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شروق ابراهيم
تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش  التي يصادف اليوم عيد ميلادها مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل. 


صلة قرابة بين بيلي إيليش وخالد عليش: 
صدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا. 

وكتب خالد عليش، في بيانه: «بخصوص ما تم تداوله من فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس حتى لا أخوض في أسرار تخص أهل بيتي، حيث إن حياتي الشخصية حق أصيل لي، ولا يحق لأحد التدخل فيها وإبداء رأيه سلبا او إيجابا، إلا أنه نفد صبري، خصوصا أن كل اللي بيتكلم مش عارف ولا فاهم حاجة بس بيزيط وخلاص!!». 

بيلي إيليش والشعر الفوسفوري: 
بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وباء كورونا، ظهرت بيلي إيليش في الشوارع الأمريكية بشعر فوسفوري، وهو اللوك الذي جعله حديث العالم وتصدرت أيضا حينها تريند مواقع التواصل الاجتماعي. 




بيلي إيليش تخلع ملابسها على الهواء:
تداول رواد موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، فيديو للمغنية الأمريكية بيلي إيليش وهي تخلع "تي شيرت" على المسرح أمام جمهورها خلال فترة فاصلة في حفلها بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها بيلي إيليش بهذا التصرف الجريء، لذا تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي. 

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