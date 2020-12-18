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منوعات

بلا شفقة .. جد وجدة يهملان حفيدهما ويموت محترقا .. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
شعرت شابة بالصدمة الشديدة حينما عادت إلى المنزل ووجدت رضيعها جثة هامدة محترقة والكارثة التي ظلت أياما حتى استوعبتها هي أن  طفلها توفى نتيجة إهمال جده وجدته له . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 20 عاما، و زوجها 25 عاما، فوجئوا بوفاة رضيعهما في بيت والد و والدة الزوج بعد أن تركاه يتجمد في الثلوج . 

ذكرت الزوجة خلال التحقيقات أنها اتصلت بحماتها و طلبت منها أن تعتني بالطفل لمدة ساعة ستخرج مع زوجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل، فوافقت الجدة بترحيب كبير . 

صدمت الجدة أن الطفل تسلل من داخل المنزل إلى خارجه وتجمدت أطرافه لانخفاض درجة الحرارة خارج المنزل، فقامت بإشعال النيران بجانبه و لكنها التهمت ملابسه ولم تستطع الجدة إنقاذه و مات محترقا، وفقا لما ورد في الصحيفة . 

جدير بالذكر أن الأم ذكرت في التحقيقات أنها لم تتحمل رؤية الصبي بعد أن علمت بأنه احترق، فعندما شاهده والده أصيب بصدمة عصبية و فقد النطق. 
بلا شفقة .. جد وجدة يهملان حفيدهما ويموت محترقا .. صور
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