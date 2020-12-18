نشرة الفن.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها رغم مرور أقل من عام .. وحمو بيكا وعمر كمال يتصدران تريند بعد خلافاتهما

نشر موقع " صدى البلد " على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي :





صدى البلد: في عيد ميلاد بيلي ايليش.. أسباب جعلتها تريند في ٢٠٢٠





درت المغنية العالمية بيلي إيليش التي يصادف اليوم عيد ميلادها مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدةمن تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.





صدى البلد: ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها رغم مرور أقل من عام





ظهرت الفنانة ياسمين صبري في العاصمة البريطانية لندن اثناء الاحتفال بعيد زواجها من رجل الاعمال احمد أبوهشيمة رغم مرور فقطثماني اشهر على زواجهما.









صدى البلد: نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها مع درة وزوجها





احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها بحضور اصدقائها من نجوم الوسط الفني من بينهم الفنانة التونسية درة وزوجها المهندس هانيسعد.









صدى البلد: حمو بيكا وعمر كمال يتصدران تريند بعد خلافاتهما





تصدر مطربو أغاني المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال مؤشرات البحث بجوجل بعد سلسلة من خلافات بينهما.





وعلق مطرب المهرجانات عمر كمال على مشاجرته مع حمو بيكا، قائلًا: "أنا رجل منظم جدًا في شغلي".























