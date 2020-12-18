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أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى اغتنام فرصة التعافي من كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اغتنام فرصة التعافي من جائحة كورونا لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري.

ودعا جوتيريش، وفي رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "إعادة تصور الحراك البشري" وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى إلقاء نظرة متأملة على مجريات سنة عانى فيها مئات الملايين من البشر، بسبب جائحة كورونا، من آلام فراق الأصدقاء والأسرة، وغياب الاستقرار في العمل، والاضطرار إلى التأقلم مع واقع جديد وغير مألوف.

وأشار إلى أن أشكال المعاناة هذه يشعر بها المهاجرون كل يوم في جميع أنحاء العالم، مضيفا "أننا قد أضحينا ننظر خلال هذه السنة، بما طرحته من تحديات، بعين التقدير إلى اعتمادنا على من هم غائبون في الغالب الأعم عن الأنظار داخل مجتمعاتنا".

وأكد جوتيريش ضرورة إيجاد حلول لأجل أولئك المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وصاروا بدون دخل أو بلا وضع قانوني محدد، ولا إمكانات لديهم للعودة إلى ديارهم".
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