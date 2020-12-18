هاني شنودة لـ مذيع: أدفعلك اللي أنت عاوزه لو عمرو دياب قرأ قرآن جنبك ولم تبك

وجه هاني شنودة حديثه لـ الإعلامى عمرو عبد الحميد قائلا: "الفنان عمرو دياب لو قرأ القرآن بجوارك ولم تبك سوف أدفع لك ما تريده، مشيرًا إلى أن كل آلة جديدة تفرز أغنية جديدة، ولكن ليس هناك نوت مؤدبة أو نوت قليلة الأدب،مضيفا: "أنا مش ضد أغاني المهرجانات، لكن تبقى مهرجانات وطني أو عاطفي".





وأشار الموسيقار هاني شنودة، إلى أنه قال لـ عمرو دياب أن لديه مشكلتين هما أنه مقيم في بورسعيد، ويتحدث اللهجة البورسعيدية، خاصة أنه كان يجد لمعة في عينيه تدل على إصراره على النجاح.





وتابع الموسيقار هاني شنودة ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على فضائية "TeN":"أن واحد من المسخناتية قال له إن عمرو دياب ترك المعهد وذهب للعب الكرة، فذهب إلى هناك حينها، وعندما سأل عمرو دياب لماذا تركت المعهد، فرد عليه قائلا: أنا بعمل عمرو دياب.





وقال إن الفنان الذي يقود الشباب للرياضة، أفضل من الذي يقودهم لأي شيء غير جيد، منوها بأن حديث عمرو دياب عنه في برنامج "الحلم" يغفر له أي خطأ تسبب فيه له، خاصة عدم استضافته في أحد إعلانات الاتصالات.



