هند النعساني: مصر بها جميع الأماكن السياحية التي يرغب بها أي انسان على مستوى العالم.. فيديو





وأضافت النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن مصر بها العديد من المقومات الهامة ليس فقط على مستوى الأثار التاريخية ولكن الأماكن الهامة كشرم الشيخ والبحر الأحمر .





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن مبادرة "شتي في مصر" هي مبادرة لا تصلح فقط للسياحة الخارجية ولكن أيضا لللسياحة الداخلية للمصريين.





وأشارت سلامة إلى أننا نواجه فيروس كورونا دون علاج حتى الأن وإذا اردنا الإستمتاع بالأماكن الهامة في بلدنا علينا أن نتبع الإجراءات الإحترازية مؤكدة ان الفنادق المصرية تطبقها بصرامة.





وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران قد عقدا اجتماعا مع جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم وحضور الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو الجمعية وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء إن الاجتماع جاء بناء على طلب تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء وتناول التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا.

وأوضح عاطف عبد اللطيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اقترح عددا من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع مصر بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية.

وكشف أن الاجتماع تناول أيضا ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول إلى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها.

وأكد أن وزيري السياحة والطيران تواصلا مع المستثمرين السياحيين وبحثوا إيجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر" التي اقترحها وزير السياحة والآثار.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أن مثل هذه اللقاءات تشرح وجهات النظر وتؤكد إيمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في أسرع وقت.

أكدت الإعلامية هند النعساني أن بلدنا لا يوجد أجمل منها حيث يوجد بها جميع الأماكن السياحية التي يرغب بها أي انسان على مستوى العالم من سياحة شاطئية وسياحة دينية وسياحة ثقافة وسياحة تاريخية .