بيري محمد تكتب: شادي حسين مهاجم منتخب الفراعنة القادم

شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوبترا نجح في لفت الأنظار إليه لما يملكه من مهارات خاصة

احصائيات اللاعب حتى الان مع فريقه فى الدورى الممتاز

اللاعب شارك فى مباراتين مع فريقه سيراميكا امام الإنتاج الحربى فى الأسبوع الأول وامام البنك الأهلي فى الأسبوع الثانى

شارك فى مباراتين

احرز هدفين

حصل على إنذار اصفر واحد ....نادى سيراميكا كيلوبترا نجح في لفت الأنظار له فأصبح هناك من يري ان مكانه وسط الكبار امر ضروري لما يبشر أدائه بمستقبل واعد في العالم الكروي





شادي حسين مواليد .. ١٩٩٣/٥/١

اي سنه لا يتجاوز ...٢٧ عاما

شهرته ...مهاجم سيراميكا التاريخي وخاصة انه كان ليه دور كبير فى صعود الفريق للدورى الممتاز





ومن جانب اخر اذا نظرنا لاحصائيات اللاعب حتى الان مع سيراميكا فى الدورى الممتاز نجد ان

اللاعب شارك فى مباراتين مع فريقه سيراميكا امام الانتاج الحربى فى الاسبوع الاول وامام البنك الاهلى فى الاسبوع الثانى





شارك فى مباراتين وفي المباراتين احرز هدفين

وانذار اصفر واحد

على المستوى الشخصي اللاعب شادى حسين اهلاوى وانا اري انه خلال الفتره القادمه سوف يصبح ضلع اساسي لفريقه والمستقبل يبشر بمهاجم التاريخ سوف يذكره





ومن جانب اخر نجد ان اللاعب شادي حسين كان أحد المرشحين لارتداء الفانلة الحمراء قبل صعود الفريق للدوري الممتاز





وجاء هذا الترشيح من قبل لجنة اكتشاف المواهب في الاهلي و أشادوا باللاعب نظرا لما يملكه من مهارات

حتي صعد سيراميك كليوباترا ويتالق شادي حسين معهم ويلفت الانظار اليه بصوره بارعه

ويجب شكر كلا من ك.ناجي خليل و ك. حمدي ابوراضي ومحمود صالح لحسن بصيرتهم



