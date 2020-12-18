مروة نصر تكتب: الرجوع فى العلاقات





بعد الانفصال ف علاقه اوقات بنتمني لو نرجع ‏مش شرط لما نرجع نكون زى الاول او نرجع الحب بينا .. ولا شرط نرجع وتتطور العلاقه وتبئي احسن.. بنرجع عشان نقفل الصفحه ونتقلبها ونخلص من احساس الالم والرفض والهجر ..بنرجع ‏عشان نعرف ليه حصل كدة ؟

ممكن نرجع عالشان نسامح بعض وكل واحد يتحرر من طاقة الثاني ويدي المجال للطرف التاني انه يبداء يعيش حياته زى ماهو شيفها وعاوز يعيشها .

‏لكن فجأة اسكت واهرب وابطل ارد واعمل بلوكات من راسي واختفي من العلاقه!! ..

‏وافضل اقول ليه الشخص دا بحلم بيه ،ليه براقبه ليه يراقبني ،ليه مش قادر اطلعه من تفكيري ..

لان اكيد عنده وجواة الف تساؤل وحيره انت السبب فيهم ..

‏اكيد عنده كلام عاوز يقوله وكلام اكتر عاوز يسمعه منك ..

‏البلوك مش حل لان طاقه الشخص دة من كتر تفكيرة هتلاحقك وهتفكرك بيه ف كل كلمه وكل ذكري عشتوها مع بعض ..





‏مش بس كدة دى طاقته كمان ممكن تزعجك وتخليك انت ال تبداء تراقبه او تلاحقه بشكل او ب آخر عالشان تعرف ليه روحك وتفكيرك رايحه اوي كدة ..

عالشان كدة اذا عاوزين تبعدوا عن شخص قفلوا علاقاتكم بوضوح زي مابدأتوها بوضوح...

‏لانك لو مش قفلتها صح يمكن تعدي الايام وتحاول ترجع لحبييك تلاقيه خلاص قرر يبعد ويحب ويشوف حياته بعيد عن غموضك وقسوتك معاه ، او تحاول تدخل ف حب جديد وتتفاجىء انك جذبت فيه نفس صفات العلاقه القديمه ولكن مع اختلاف الادوار المرة دى وانت ال تتعامل بقسوة وغموض ولفي بينا يا دنيا ،وهتلاقي نفسك وقتها انت الخاسر الوحيد ...