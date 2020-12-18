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إطلاق هاشتاج "عمارة المسجد الحرام" لعرض مشاريع الحرم المكي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:20 ص
إطلاق هاشتاج عمارة
إطلاق هاشتاج "عمارة المسجد الحرام" لعرض مشاريع الحرم المكي
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محمد شحتة
أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان عمارة المسجد الحرام، تستعرض فيه بعض المشاريع التي شهدها المسجد الحرام، وقامت بها الدولة السعودية الثالثة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبدأ الوكالة بعرض مشروع باب الملك عبدالعزيز الذي روعي في تصميمه (منسوب) توسعة المطاف والصحن وتصاميمها الجديدة وتحديثهما بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة لمواكبة التوسعة الحالية للحرم المكي الشريف وما تشهده من تطورات متسارعة بدعم لا محدود من لدن قيادة خادم الحرمين لشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

واستخدمت رئاسة شؤون الحرمين  في رخام الباب هياكل الستاينلس المكسوة بألواح البرونز المزخرف ورخام الكرارة بمدخل الباب والرخام المصنع محليًا من وادي فاطمة على جانبي الباب، كما تجاوز رخام الواجهات الداخلية والخارجية لباب الملك عبدالعزيز (3000م).

كما بلغ كمية الحجر الصناعي بالسقف الأول (210م) وبالسقف الثاني (150م)، وارتفاع السقف الأول (22م) ببهو المدخل وارتفاع السقف الثاني (13م) بالممر بين البوابة وصحن المطاف.

فيما بلغت نسبة إنجاز تنفيذ أعمال باب الملك عبدالعزيز  (45.15%) من إجمالي أعمال الباب الواقع في الساحة الجنوبية (أجياد) للمسجد الحرام.
إطلاق هاشتاج "عمارة المسجد الحرام" لعرض مشاريع الحرم المكي
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