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أخبار العالم

أبرزها طبق الكُسكُس وسباق الهجن والسجاد اليدوي.. عادات عربية تنضم لقائمة اليونسكو للتراث

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
السجاد اليدوي
السجاد اليدوي
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محمود نوفل

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مجموعة عناصر جديدة بقائمة التراث الثقافي غير المادي من بينها طبق الكُسكُس وسباق الهجن.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقد في جاميكا عبر الإنترنت في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر.

وافاد الموقع الرسمي لليونسكو بأن اللجنة تلقت 40 طلبا لإدراج عناصر جديدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ومن أبرز العناصر التي انضمت للقائمة "المهارات والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكُسكُس" وهو ملف مشترك تقدمت به الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس.

كما شملت القائمة "سباق الهجن والعادات الاجتماعية والتراث الاحتفالي المتعلق بالإبل" وهو ملف مشترك أيضا تقدمت به الإمارات وسلطنة عمان.

واحتوت القائمة علي أيضا  "الصيد باستخدام الشرفية في جزر قرقنة" وهي إحدى أقدم طرق صيد الأسماك في شرق تونس.

وبناء على ملف مشترك من السعودية والكويت أدرجت اللجنة "حياكة نسيج السدو التقليدية" للقائمة.

تضم القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية 463 عنصرا وهي تهدف إلى إبراز التقاليد الثقافية والمهارات التي تمتلكها المجتمعات المحلية.

وذكر موقع اليونسكو أن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي نظرت خلال اجتماعها أيضا في أربعة ترشيحات جديدة للانضمام إلى قائمة العناصر التي "تحتاج إلى صون عاجل".

وقبلت اللجنة "النسيج اليدوي" في مصر العليا (الصعيد) وكذلك "المعارف والمهارات المتعلقة بموسيقى إيخان" المتوارثة عن الأجداد في ناميبيا.
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