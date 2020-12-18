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رياضة

بوروسيا دورتموند في ضيافة يونيون برلين بـ الدوري الألماني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره يونيون برلين، اليوم الجمعة في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب آندر فورستيري، ضمن منافسات الجولة ال 13،من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز على يونيون برلين، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على اللقب.

كان فريق بوروسيا دورتموند أعلن الأحد الماضي إقالة السويسري لوسيان فافر من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج. 

 وعين دورتموند مساعد لوسيان فافر إدين تيرزيتش مديرًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم الحالي، ويساعده كلا من تيرزيتش سيباستيان جيبرت وأوتو أدو".

 في المقابل يونيون برلين الذي يقدم نتائج جيدة هذا الموسم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستفيال، للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد يونيون برلين في المركز السادس بـ 18 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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