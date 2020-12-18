ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الحرمين الشريفين يبث خطبة الجمعة مترجمة لعدة لغات

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
الحرمين الشريفين
الحرمين الشريفين يبث خطبة الجمعة مترجمة لعدة لغات
Advertisements
محمد شحتة
جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام. حيث سيكون الخطيب فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. 

وتبث الخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" وتطبيقات أجهزة الجوال، مترجمة بعدة لغات، وللاستماع إليها من خلال منصة "منارة الحرمين" عن طريق الرابط التالي: رابط المنصة من هنا

3011 مستفيدًا من الحلقات القرآنية خلال شهر
وبلغ عدد المستفيدين من حلقات تعليم القرآن الكريم عن بعد الشهر الماضي (ربيع الثاني)، (3011) مستفيد. 

وكشف سعادة مدير إدارة الحلقات القرآنية الأستاذ بدر المحمادي عن الإحصائية، في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتفصيلًا قال إن العملية التعليمية لحفظ ومراجعة القرآن الكريم مستمرة بمشاركة عددًا من المعلمين وطلاب العلم حيث بلغ عدد المستفيدين من الحلقات القرآنية (٣٠١١)مستفيد بالإضافة إلى (١٢٩٢)ساعة إقراءيه. 

وأكد المحمادي أن آلية التسجيل بالحلقات القرآنية والاستفادة من الميدان التعليمي القرآني من خلال قناة التليجرام بعدها يتم عرض المعلمين واختيار المواعيد التي تناسب المستفيد. 

وفند برصد الإحصائيات الشهرية وقال إن عدد الحلقات قد بلغ (١٣)حلقة تعليمية وعلي (٥) فترات من مختلف الجنسيات واللغات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين.. المعيقلي في مكة والثبيتي في المدينة

خطبة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

بعد فتح المسجد الحرام .. المُصلون لن يتمكنوا من دخول الروضة الشريفة لهذا السبب

المسجد الحرام يستقبل المُصلين من 11 بابا وأكثر من 27 ألف زجاجة زمزم

توزيع 1200 سماعة داخل المسجد الحرام لترجمة خطبة الجمعة

31 مترجما ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بخمس لغات.. صور

ترشيحاتنا

موقف محرج .. أب يطلب من زوجة ابنه طلبا غريبا في أول يوم بعد الزفاف .. تفاصيل

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها رغم مرور أقل من عام

أفضل الأدعية التي تقال يوم الجمعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

سيدة ترسل رسائل اعتذار لجيرانها بعد إنجابها طفلها الثاني .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك