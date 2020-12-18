ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار على 11 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يخص الظواهر الجوية، فإن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % تقريبا ) على مناطق من شمال الوجه البحري، وفرص لأمطار خفيفة بنسبة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر. 

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتأثر شمال البلاد بإمتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بإمتداد منخفض جوي.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
الاسكندرية 21 14
وادى النطرون 20 14
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 14 
بلطيم 20 14
مطروح 19 14
السلوم 18 11
سيوة 19 10
بورسعيد 21 14
دمياط 21 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 23 12
السويس 22 13
العريش 20 13
رفح 19 14
راس سدر 23 13
نخل 21 07
نويبع 23 17
طابا 19 13
كاترين 15 04
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 10
اسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 11
الاقصر 24 12
اسوان 25 12
ادفو 25 12
ابوسمبل 23 12
الوادى الجديد 23 07
شلاتين 25 18
ابورماد 24 18
حلايب 24 19
راس حدربه 24 19
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 30

طقس الثلاثاء.. شبورة مائية وأمطار والقاهرة 16 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء

طقس الثلاثاء.. شبورة وأمطار والقاهرة تصل لـ 13

شبورة صباحا ورياح .. الأرصاد: أمطار خفيفة على سيناء .. والطقس معتدل غدا

ترشيحاتنا

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

أفضل سيلفي ستراه في حياتك ... نادى بايرن ميونخ يعلق على فوز ليفاندوفسكي بـ جائزة أفضل لاعب في العالم

هاشتاج الزمالك وبيراميدز يتصدر تويتر ... ومغردون: ماتش أوروبي

30 سلالة من كورونا .. باحث في الفيروسات: الالتزام بالكمامة أفضل من أي لقاح في العالم

متنمر بتاع سلاح .. تحقيقات النيابة تكشف اعترافات طفل المرور

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

للشفاء أسرع .. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة أثناء الإصابة بـ كورونا

مخاطره عديدة.. كل ما تود معرفته عن حمض اليوريك