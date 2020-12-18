امتحانات الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة.. عقوبات على الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة.. اختبارات إلكترونية.. وشروط للأعذار الطبية

علوم عين شمس : تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول 9 يناير .. ونعتمد علي " البابل شيت "

آداب عين شمس تكشف لـ صدى البلد الإجراءات المتبعة مع المخالفين في دفع المصروفات الدراسية

حرم من الامتحان .. عقوبة عدم ارتداء الكمامة بحقوق عين شمس

بعد انتهاء كليات جامعة عين شمس من أداء امتحانات " الميد تيرم " وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بينهم، تستعد الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بابتكار طرق مستحدثة لسير العملية التعليمة بشكل إيجابي .

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يرصد موقع صدى البلد أستعداد الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول :-

أكد الدكتور" محمد رجاء " عميد كلية العلوم العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستعد لإستقبال الطلاب بإمتحانات الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من الدراسة داخل الحرم الجامعي بنهاية شهر ديسمبر 2020 علي أن تبد أ الإمتحانات 9 يناير 2021 وذلك وفقا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلي للجامعات.

وأوضح رجاء لـ " صدي البلد " أن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي صحة الطلاب من عدوي فيروس كورونا المستجد والتي تتمثل في نوزيع الكمامات الطبية علي الطلاب ومنع دخول اي طالب من دونها الحفاظ علي التباعد الإجتماعي ليصل الي متر ونصف بين كل طالب والأخر تعقيم قاعات الإمتحان والكنترول بشكل دوري ومستمر ورش الكحول للطلاب وقياش درجات الحرارة بأجهزة الكواشف الحراية قبل دخول القاعات.

وأضاف عميد علوم عين شمس، أنه في حالة مخالفة الطلاب بتلك الإجراءات يعتبرها مجلس الكلية مخالفة امتحانية ويحذر الطالب فى المرة الأولي ثم يوقع على تعهد بعدم تكرار المخالفة، لافتا إلى انه في حالة المخالفة مرة أخري يحول الطالب للتحقيق وتتخذ معة الإجراءات القانونية.

وأستطرد، أن إدارة السلامة والإمان هي المسئؤلة عن التامين للطلاب وفرض الرقابة من قبل أمن الكلية، وي حالة شعور الطالب بأى عرض من أعراض الكوروتل يتواصل مع إدارة الكلية حتي يتم إتخاذ الإجراء اللازم لتاجيل الإختبار .





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وفي هذا الإطار أكد الدكتور" مرتضي مصطفي " عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي، حيث إنتهي الطلاب من إمتحانات " الميد تيرم " والكلية تستعد لإختبارات الفصل الدراسي الأول في ظل إتخاد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضح لـ"صدي البلد " أنه تم رفع المقررات الدراسية بالمنصات الألكترونية لمساعدة الطلاب بجانب الإسطوانات المدمجة، ولا يتم منع دخول الطالب الإمتحان في حالة عدم دفع المصروفات ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للإمتحانات.

وشدد عميد آداب عين شمس علي فرض الرقابة من قبل أمن الكلية علي ألتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الإجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.

وقال الدكتور " مصطفي مرتضي " عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون اي معوقات، حيث تسعي الكلية لإزالة اي معوقات تواجة الطلاب وإستحداث طرق مبتكرة لتوفير وقتهم، وخصوصا من حيث الخدمات.

وعلي هذا الصعيد قال الدكتور ناجي عبد المؤمن ، ان العملية التعليمة مازلت تسير بالكلية بشكل إيجابي وذلك حتي يوم 31 ديسمبر 2020 من خلال التعليم الهجين وذلك من داخل الحرم الجامعي أو عبر الإنترنت خلال المنصات التعليمة ، لافتًا الى إتخاذ كافة الإجرات الوقايئة ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب من إنتشار العدوي بينهم

وأكد " عبد المؤمن " في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أنة تم رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية وإعطاء الطالب المهلة الكافية لإستذكار المقررات والإستعداد لإختبارات الفصل الدراسي الأول ، لافتًا الي أن الكلية قد أنتهت من إجراء إمتحانات الميدتيرم أمس

وأضاف عميد حقوق عين شمس أن الكلية عقدت برتكول مع كلية العلوم لتوفير المطهرات والكمامات الطبية لتعقيم قاعات التدريس وحجرات الكنترول بالاضافة الي توزيع الكمامات مجانا للطلاب أثناء الإمتحانات

وأستطرد ، ان الكلية تتقبل كافة الأعذار الطبية للطلاب في حالة تعرض الطالب لعدوي فيروس كورونا او الشعور بالأعراض بعد توفير الأوراق اللازمة التي تثبت صحة إيجابيتة بالعدوى، مؤكدًا علي أنة في حالة مخالفة الطالب إرتداء الكمامة يحرم من الإمتحان بعد التحذير في المرة الأولي