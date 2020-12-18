مهندسة مصرية تصمم ملابس لمرضى العمليات الجراحية والكسور.. فيديو

قالت شيماء النجار صاحبة أول مشروع وعلامة تجارية مصرية لملابس مصابي الكسور والجراحات، إن ما شجعها على توسيع الفكرة هي ردود الأفعال من الدائرة المحيطة بها وتحديدًا من الأشخاص الذين خضعوا لكسور وعمليات جراحية، إذ ساعدت هذه الملابس على تحسين حالتهم النفسية وقدرتهم على الحركة، وبالتالي فإنها عملت على توصيلها لأكبر عدد من الناس، مشددة على أن ردود الأفعال كانت إيجابية للغاية، إذ أنها سهلت عليهم خلع الملابس والتغيير على الجرح.

وأضافت "النجار" خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى: "لا توجد تصميمات جاهزة أو صعبة، لكن كل تصميم يتوقف على كل حالة، وبالتالي فهي تتواصل مع الطبيب المختص لمعرفة طبيعة الملابس المطلوبة، لكن مع الوقت اكتشفت أن هناك تصميمات مفيدة لأكثر من حالة، مثل تصميمات حالات جروح القدم تكون كلها مفتوحة من ناحية الجرح، أما التصميمات الخاصة بجراحة القلب فإنها تكون مفتوحة من منطقة الصدر وبالتالي يمكن استخدامها لجراحات القلب والثدي".





وتابعت، أنها تحدد الخامات وفقًا لحاجة المرضى، فلو كان هناك مريض سيبقى فترة طويلة في المسشتفى، فإنه سيكون محتاجًا إلى ارتداء ملابس مصنوعة من خامة طبيعية 100% مثل القطن لكي تمتص الرطوبة والعرق ، وهناك مرضى خضعوا لجراحات السطر وهم يطلبون ملابس شتوية مثل الجلابية أو البنطلون.



