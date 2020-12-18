مدرس أحياء بحرية: الحيتان المنقارية المكتشفة في المكسيك غير مفترسة

علق الدكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار، ظهور فصيلة نادرة من الحيتان المنقارية في المكسيك، قائلًا إن الكائنات البحرية كبيرة الحجم مثل الحيتان ليس معروفًا عنها معلومات كثيرة، لأنها تعيش في أعماق تقدر بنحو آلاف الأمتار تحت سطح المياه، ومن ثم فإنها لا تظهر على السطح كثيرًا، وأشار إلى أن الحيتان المنقارية كائنات غير مفترسة لأن أسنانها صغير جدًا وبالتالي فهي تتغذى على الكائنات البحرية في الأعماق، كما أنها لا تقترب من السواحل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، أن الحيتان المنقارية من أقل الكائنات البحرية شهرة على مستوى العالم، إذ أن قدرتها على التنفس في عمق المسطحات المائية لمدة 4 ساعات تجعلها تحجم عن الخروج إلى السطح، وهو ما يقلل شهرتها.





وتابع، أن عدد الأنواع المكتشفة من الحيتان المنقارية يبلغ 23 نوعًا بعدما بدأ الإنسان اكتشافها بنوعين، لافتًا إلى أن الرحلة الاستكشافية الخاصة باستكشاف الحيتان التي جرى الإعلان عنها في المكسيك بدأت في عام 2018 وجرى تسجيل صوت لمجموعة من الحيتان، إذ أن لكل نوع من الحيتان صوت مميز: "الصوت الذي سُجل في عام 2018 كان من الأصوات غير المسجلة وهو ما يعني أن هذا النوع كان جديدًا، وهو ما جعل العلماء يبحثون عنه ويتتبعونه وجرى رصد 3 أفراد منه في غرب ساحل المكسيك".





وأشار، إلى أن الحيتان من الكائنات البحرية المتجولة وتقطع مسافات كبيرة جدًا في تجولها تحت المياه وسرعتها تكون عالية وتوجد على أعماق كبيرة في المسطحات المياه، وبالتالي فإن اكتشفاها في المكسيك لا يعني أنها تعيش هناك، لكنها قد تكون عابرة وتتابع رحلتها.



