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أخبار العالم

لمكافحة كورونا.. إجراء عاجل من الصحة الأردنية للمصلين في المساجد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:04 ص
مصلي في الأردن
مصلي في الأردن
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محمود نوفل

تبدأ وزارة الصحة الاردنية اليوم ، الجمعة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية للمصلين للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.

والمح كتاب موجه إلى وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، إلى أن وزارة الصحة سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قد قال في تصريحات صحفية ، إنّ فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 11:25ولغاية الساعة 12:25 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.

يشار إلى أن أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن التي تأتي حفاظا على صحة  المواطنين وسلامتهم.
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