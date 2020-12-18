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ديني

فتوى من الأزهر لـ مصابى كورونا أو المشتبه فى إصابتهم.. تعرف عليها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
فتوى جديدة من الأزهر
فتوى جديدة من الأزهر لـ مصابى كورونا أو المشتبه فى اصابتهم
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محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابته، أو حتى الذي يُعاني من عرض من أعراضه أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس، وأن يلزم بيته ولا يحضر الصلاة في المسجد وقت انتشار الوباء؛ إلا لضرورة.

واستشهد مركز الأزهر، بقول سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» [أخرجه البخاري]، وقال ﷺ: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». [أخرجه البخاري، وأحمد واللفظ له]
كما يحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يُساكن وسلامتهمهم؛ بل يجب أن يراعي صحة كلّ مَن حوله.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية  تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج”.

وأكد وزير الأوقاف أن دفع الضرر قبل وقوعه أولى وأوجب من دفعه بعد وقوعه ، وقال أهل العلم: درهم وقاية خير من قنطار علاج ، وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ ” (صحيح البخاري) .

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا
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