لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها.. ننشر أبرز تصريحات رئيس البرلمان

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامه والأخيرة لبرلمان 2015 أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية قائلًا: "هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم".





وأردف: "المهم أن تكون هذه القروض فى الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع فى هذا الصدد". جاء ذلك ردًا على تحفظ بعض النواب بشأن الحصول على المزيد من القروض.





وأضاف عبد العال أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع متاحة فى اللجنة، ونحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية وضمان من وزارة المالية والقرض فى الحدود الآمنة وأكثر، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقًا*.





وأكد الدكتور عبد العال على قوة الاقتصاد المصرى قائلًا: "ولو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافيا"*.





كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم (644) لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020*.





حيث أكد الدكتور على عبد العال أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من كونها تجمع يضم جميع دول شرق المتوسط المنتجة منها والمصدرة للغاز الطبيعى، وتُشكل مكسبا كبيرا لجمهورية مصر العربية





وأضاف عبد العال أن هذا المنتدى يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون مقره جمهورية مصر العربية، مؤكدًا هذا المنتدى سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة شرق المتوسط*.





قرار رئيس الجمهورية رقم (685) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/2020*.





ناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة لوك أويل أوفرسيسز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، ووافق عليه نهائيًا.





وخلال المناقشات طالب عدد من النواب بزيادة الاهتمام بالثروة المعدنية وابرام المزيد من اتفاقيات البترول والغاز الطبيعى.





ومن جانبة وجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على الجهود التي بذلها على مدار 5 سنوات، في ادارة جلسات البرلمان، كما توجه بخالص الشكر للسيد المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب علي جهوده في تذليل كافة الصعوبات امام النواب، قائلًا: "عملنا جميعًا لصالح بلدنا، مشيدًا بدور اعضاء لجنة الطاقة علي دورهم الملموس".





كما وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، التهنئة للنواب الفائزين بمقاعد مجلس النواب 2020/2025، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق خلال الفصل التشريعى القادم.





كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ووافق عليه المجلس نهائيًا.





أوضح مساعد وزير النقل انه تم وضع خطة لتطوير كافة الموانئ الجافة وإعادة تأهيلها دون تحمل أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك ردًا على مطالبات عدد من النواب بضرورة تلافى المشكلات الفنية بالموانئ الجافة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الجديدة حفاظًا على تصدير واستيراد السلع الاستراتيجية.





أكد الدكتور عبد العال أن مشروع تطوير الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سيتم بنظام مشاركة القطاع الخاص فى إعادة تأهيل وتشعيل الميناء.





وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجلسة ألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلمةً بمناسبة ختام دور الانعقاد السادس، وجه خلالها التهنئة للدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها فى إتمام الانتخابات النيابية، قائلًا: أن هذا النجاح يؤكد استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة".





كما هنأ عبد العال، النواب الفائزين فى الانتخابات، قائلًا: "أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير"، ثم وجه رسالة لمن لم يحالفه الحظ قائلًا: "نحن أبناء الوطن وفى خدمته فى أى موقع خارج المجلس أو داخله".





كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية كلمةً بهذه المناسبة نقل خلالها تقدير الحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافةً، لجهود مجلس النواب خلال الفصل التشريعى المنقضى ، والتى وصفها بالجهود الوطنية الخالصة.





وأردف : "أؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعى والرقابى، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".





كما وجه الوزير التهنئة إلى الدكتور على عبد العال بمناسبة فوزه فى الانتخابات قائلًا: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"، و أضاف: التهنئة موصولة للنواب الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، متمنيًا لهم التوفيق فى الفصل التشريعى القادم، كما توجه بالشكر للنواب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات قائلًا: أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك، وكذا الشكر إلى وكيلى المجلس الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية، كما توجه بخالص الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، ونائبه المستشار أحمد المهدي، والأمانة العامة للمجلس.



