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أخبار البلد

شبورة مائية كثيفة على محافظة القاهرة.. صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:48 م
شبورة مائية
شبورة مائية
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مصطفي كرم- عمرو سيد
شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم شبورة مائية كثيفة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية التي ادت الي إعاقة الحركة المرورية على بعض الطرق.

ورصدت عدسة صدى البلد تجمع الشبورة المائية على جميع أنحاء القاهرة داخل التجمعات السكنية ووسط البلد وخارج المحافظ على الطرق السريعة التي ظهرت بها كثافة الشبورة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية، غدا السبت، حيث يكون الطقس، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية للبلاد، بارد ليلا والرياح تكون معتدلة.

ويبقى الطقس دافي على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الظاهرة الجوية الوحيدة، المؤثرة على البلاد خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار على أي منطقة بالبلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 20  للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11.
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